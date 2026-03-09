Born in the USA: Cremaschi alla conquista della Serie A, a Firenze la prima da titolare

Una nuova freccia per l'arco di Carlos Cuesta, 'made in USA' e schierata a sorpresa nella sfida di Firenze: Benjamin Cremaschi ha avuto la fiducia del suo tecnico nella gara di ieri, complici le assenze di Bernabè e Britchgi, e ha risposto presente, con una prestazione molto applicata e solida su Gosens e Gudmundsson, praticamente mai liberi di fare la differenza sulla corsia di sinistra.

Fuori ruolo ma mai fuori posizione: una gara convincente

Per l'americano l'esterno ha tutta fascia è sicuramente un ruolo nuovo, lui che con l'Inter Miami giocava sostanzialmente alle spalle delle punte e che con la Nazionale Under 20 statunitense ha anche vinto la Scarpa d'oro grazie a 5 gol e 2 assist. Nella gara contro la Fiorentina la porta non l'ha praticamente vista mai, impegnato più a pestare la linea che a inserirsi in modo pericoloso in area. Una che comunque ha restituito a Cuesta una certezza: su Cremaschi si può contare, ora e nel futuro.

E' in prestito dall'Inter Miami, da capire quale sarà il suo destino

A proposito di futuro, quale sarà? Il Parma ha un diritto di riscatto fissato a circa 4,5 milioni di euro concordato la scorsa estate nel momento dell'accordo per il prestito annuale del giocatore dall'Inter Miami. Per il momento Cremaschi non ha avuto tante chances di mettersi in luce e guadagnarsi la conferma, ma le dieci gare di qui alla fine saranno tutte occasioni preziose per convincere il club.