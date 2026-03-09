TMW Sampdoria, il cambio in panchina è sempre più vicino: Foti lascia Bogliasco senza parlare

L’avventura di Salvatore Foti e Angelo Gregucci sulla panchina della Sampdoria è giunta al termine e si attende ormai solo l’annuncio ufficiale da parte del club. L’ex vice di Mourinho infatti non guiderà l’allenamento odierno e ha lasciato Bogliasco in questi minuti senza rilasciare dichiarazioni. A guidare la seduta sarà dunque Attilio Lombardo che dunque resterà dunque nello staff tecnico anche sotto la nuova guida tecnica.

I possibili sostituti - Come emerso in mattinata i nomi dei possibili sostituti non mancano: il sogno è quel Roberto Mancini a lungo corteggiato anche nella passata stagione e che sarebbe caldeggiato dal presidente Matteo Manfredi. Gli altri profili vanno dall'esperto Beppe Iachini, già alla guida dei blucerchiati nel 2011-2012, passando per Fabio Pecchia, Gabriele Cioffi e Marco Giampaolo, fino ad arrivare a due tecnici che hanno già allenato in Serie B in questa stagione come Luca D'Angelo e Guido Pagliuca. L'ex Spezia però avrebbe già declinato l'offerta dei blucerchiati preferendo ripartire dalla prossima stagione con un nuovo progetto.