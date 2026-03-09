Pohjanpalo trascina il Palermo. E si avvicina al record personale di gol in Serie B

Con la giornata di ieri, domenica 8 marzo, si è conclusa la 29ª giornata del campionato di Serie B, che ha regalato - ma è questa una cosa che accade spesso - risultati anche sorprendenti, come a esempio la sconfitta del Monza contro lo Spezia, che ha un po' ridisegnato i piani alti della graduatoria cadetta. Una classifica che vede il Palermo sempre al quarto posto, ma adesso a soli tre punti dalla formazione brianzola, che - ironia della sorte - sarà il prossimo avversario dei siciliani. Trascinati anche ieri dal solito Joel Pohjanpalo, match winner in quel di Carrara.

Numeri sempre più devastanti quelli del finlandese, che si conferma sempre in vetta alla classifica marcatori adesso con la bellezza di 20 reti segnate. Che sembrano migliorare anche il suo score in Serie B rispetto alle stagioni passate. Escludendo quella dello scorso anno, divisa con la Serie A, nel campionato 2022-2023, il suo primo cadetto, mise a segno 19 gol in 37 presenze e alla 29ª giornata raggiunse la doppia cifra, mentre nella stagione 2023-2024, chiuse con 22 gol in 33 gare, ma "solo" 16 erano quelli messi a segno dopo 29 partite; adesso è a soli due centri dall'eguagliare il record, tre quelle che servono per superarlo. E vista la media, non si esclude che ciò avvenga presto.

Per altro, nella sua stagione di massimo splendore, il classe 1994 portò il Venezia in B mediante i playoff. Scongiuri permessi a Palermo, ma chissà che magari, migliorando lo score stagionale, non arrivi anche qualcosa in più di una promozione mediante gli spareggi...