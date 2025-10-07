Lewandowski: "Partite come quella di Siviglia capitano, fa parte del calcio"

A poche ore dalla pesante sconfitta contro il Siviglia (4-1), che ha fatto perdere al Barcellona il primato in Liga, Robert Lewandowski si è unito alla nazionale polacca per preparare la partita di qualificazione ai Mondiali 2026 contro la Lituania, oltre a un’amichevole contro la Nuova Zelanda.

In conferenza stampa, al fianco del commissario tecnico Jan Urban, l’attaccante 37enne ha mantenuto un atteggiamento ottimista nonostante il deludente risultato al Sánchez Pizjuán. "Partite come quella di domenica capitano, fa parte del calcio. Non tutto va sempre come vorremmo", ha dichiarato, riferendosi anche al rigore sbagliato che avrebbe potuto permettere al Barça di riaprire la gara.

Lewandowski ha sottolineato che "i rigori sbagliati fanno parte di questo sport. Oggi fa male, ma spero che reagiremo in maniera positiva. Situazioni come questa possono rafforzarci". Il bomber polacco ha poi parlato dello stato d’animo dello spogliatoio blaugrana: "C’è voglia di cancellare questa delusione, ma dovremo dimostrarlo sul campo". Un messaggio chiaro che evidenzia la determinazione dei giocatori del Barça a trasformare un passo falso in motivazione per le prossime sfide, sia in campionato che nelle competizioni europee.