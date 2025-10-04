Inter, gioia Barella: "Sì, ci siamo divertiti. E ci serviva uno come Bonny"

Il centrocampista dell'Inter, Nicolò Barella, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida che i nerazzurri hanno vinto 4-1 contro la Cremonese.

L'Inter ha trovato la miglior prestazione?

"Sicuramente oggi abbiamo trovato meccanismi che nell'ultimo periodo avevamo un po' perso. Ma per fare questo genere di partite c'è bisogno della miglior condizione fisica da parte di tutti, l'abbiamo trovata. Abbiamo avuto un bel possesso, ci siamo divertiti".

Ringrazi Bonny per l'assist?

Una mia caratteristica è quella di far fare un gol ad un compagno quando posso, la gloria personale non mi è mai interessata. Poi in certe situazioni tirare è la cosa migliore, come oggi, ringrazio Bonny, l'Inter aveva bisogno di giocatori con questa voglia, che dà sempre il massimo".

Lo scorpione che hai fatto a centrocampo?

"Sono cose istintive, in giornate come queste e ci si diverte, va bene tutto".