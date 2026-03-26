Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

L'Italia si gioca il Mondiale, La Gazzetta dello Sport in apertura: "Fateli sognare"

L'Italia si gioca il Mondiale, La Gazzetta dello Sport in apertura: "Fateli sognare"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Oggi alle 07:03Rassegna stampa
Stefano Bertocchi

"Fateli sognare" è il titolo che oggi apre la prima pagina de La Gazzetta dello Sport e che accompagna uno scatto di tanti bambini vestiti con la maglia della Nazionale, oggi in campo a Bergamo per sfidare l'Irlanda del Nord nell'andata della semifinale dei playoff Mondiali: "Playoff, l'Italia si gioca i Mondiali. A Bergamo per battere l'Irlanda del Nord, martedì Galles o Bosnia. Una generazione non ha mai visto gli azzurri in Coppa del Mondo".

Poco sotto trovano spazio anche le dichiarazioni rilasciate ieri dal ct Gennaro Gattuso ("Dopo 12 anni torniamo dove meritiamo") e le ultime di formazione ("Kean e Retegui coppia gol, già scelti anche i rigoristi").

A fondo pagina si parla invece del forte interesse del Barcellona per Alessandro Bastoni: "Scossa mercato, il Barcellona vuole Bastoni. Chiesti 80 milioni").

"Dal primo giorno, sono sette mesi che sento la gente che mi chiede di portarci al Mondiale - ha detto il ct azzurro Gattuso nella conferenza stampa di ieri -. Sento che è la gara più importante della mia carriera, anche se da un po' faccio l'allenatore. Mi sono preparato, non sto pensando alle cose che vanno male. Voglio pensare positivo, in grande, poi domani vediamo. Domani (oggi, ndr) bisogna saper soffrire sulle cose che loro fanno bene, loro buttano palla in area e poi giocano sulle seconde palle. Dobbiamo essere bravi su questo. E' da mesi e mesi che ne parliamo, poi i giocatori evoluti come sono smanettano, hanno password per vedere partite e sistemi tattici. Sanno tutto bene. Da due giorni facciamo sala video, non deve mancare l'annusare il pericolo. Loro a ogni palla ci credono fortemente e dobbiamo farci trovare pronti. Sul dormire ringrazio i nostri medici, qualche pillolina aiuta. Altrimenti 4.30/5 apro gli occhi e sembro un pipistrello".

Articoli correlati
Azzurri opposti all'Irlanda del Nord, Tuttosport urla a gran voce: "Siete l'Italia!"... Azzurri opposti all'Irlanda del Nord, Tuttosport urla a gran voce: "Siete l'Italia!"
Playoff Mondiali, tocca all'Italia. Il Corriere dello Sport stamani: "Fatelo per... Playoff Mondiali, tocca all'Italia. Il Corriere dello Sport stamani: "Fatelo per noi"
Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, giovedì 26 marzo Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, giovedì 26 marzo
Altre notizie Rassegna stampa
"Sul Mondiale dell'Italia l'ostacolo Irlanda del Nord". La prima pagina del Corriere... "Sul Mondiale dell'Italia l'ostacolo Irlanda del Nord". La prima pagina del Corriere della Sera
Azzurri opposti all'Irlanda del Nord, Tuttosport urla a gran voce: "Siete l'Italia!"... Azzurri opposti all'Irlanda del Nord, Tuttosport urla a gran voce: "Siete l'Italia!"
Playoff Mondiali, tocca all'Italia. Il Corriere dello Sport stamani: "Fatelo per... Playoff Mondiali, tocca all'Italia. Il Corriere dello Sport stamani: "Fatelo per noi"
L'Italia si gioca il Mondiale, La Gazzetta dello Sport in apertura: "Fateli sognare"... L'Italia si gioca il Mondiale, La Gazzetta dello Sport in apertura: "Fateli sognare"
Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, giovedì 26 marzo Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, giovedì 26 marzo
L'Italia sfida l'Irlanda del Nord, Il Tempo apre con le parole di Pisilli: "Emozione... L'Italia sfida l'Irlanda del Nord, Il Tempo apre con le parole di Pisilli: "Emozione azzurra"
Italia, missione Mondiale. Il Gazzettino in apertura: "Tonali e Bastoni ultimi rebus"... Italia, missione Mondiale. Il Gazzettino in apertura: "Tonali e Bastoni ultimi rebus"
Il Cagliari 'vede' il nuovo stadio, L'Unione Sarda apre: "Passi avanti verso l'accordo"... Il Cagliari 'vede' il nuovo stadio, L'Unione Sarda apre: "Passi avanti verso l'accordo"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il portiere del City, il centrale dell'Arsenal, i big dell'Inter, il capitano della Juve, il miglior attacco possibile e una rosa all'altezza per i giorni più importanti della storia recente del calcio italiano
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, conto alla rovescia per Lautaro. Italia in campo con tre nerazzurri
Immagine top news n.1 Italia, le ultime di formazione: ottimismo per Bastoni. In attacco Kean con Retegui
Immagine top news n.2 Gattuso, stasera la partita più importante: "Se non hai il formicolio in queste gare..."
Immagine top news n.3 L'Irlanda del Nord ha un piano preciso per sfidare l'Italia: "0-0 a oltranza. Poi..."
Immagine top news n.4 Mistero sulla convocazione di Kayode, il ct dell'U21 Baldini: "Vi spiego cos'è successo"
Immagine top news n.5 Gattuso: "Da sette mesi la gente mi chiede di portare l'Italia ai Mondiali. Penso positivo"
Immagine top news n.6 Italia, Retegui: "Pressione? Non so se è la parola giusta, ho tanta voglia. C'è solo la vittoria"
Immagine top news n.7 Italia, Gattuso: "Quella di domani sarà la partita più importante della mia carriera"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Salah dice addio al Liverpool: quale sarà la sua prossima destinazione? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Una sorpresa clamorosa, un leader, i big in volo. L'analisi della Top 20 di TMW
Immagine news podcast n.2 Summit di Calciomercato al Milan. Tutti gli obiettivi di Allegri per la Champions
Immagine news podcast n.3 Missione Europa: vi sveliamo i piani mercato del Como di Fabregas
Immagine news podcast n.4 La rivoluzione estiva della Juventus dipenderà soltanto da un fattore decisivo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Apolloni consiglia l'Italia: "Pensi solo alla prestazione, il resto verrà da solo"
Immagine news Altre Notizie n.2 Milan e Napoli, chi avrà più rimpianti a fine stagione? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Fattori: "Italia, non si può avere paura di Galles e Irlanda del Nord"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, conto alla rovescia per Lautaro. Italia in campo con tre nerazzurri
Immagine news Serie A n.2 Vlahovic sceglie la Juventus: pronto a ridursi l’ingaggio per restare
Immagine news Serie A n.3 Lazio, infermeria pronta a svuotarsi: Sarri col Parma rivedrà Cataldi e Basic
Immagine news Serie A n.4 Lucchesi: "Non credo che Vanoli sia l'allenatore del futuro di Paratici"
Immagine news Serie A n.5 Apolloni consiglia l'Italia: "Pensi solo alla prestazione, il resto verrà da solo"
Immagine news Serie A n.6 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 marzo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana e infortuni. Bisoli avvisa: "Da qui a fine stagione recuperiamo forse solo Tripaldelli"
Immagine news Serie B n.2 Nuovo progetto del Palermo per il tessuto cittadino: riqualificazione di campi sportivi
Immagine news Serie B n.3 Spezia, primo allenamento di D'Angelo alla sua avventura bis: si partirà con la Carrarese
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, parzialmente in gruppo Abildgaard. Il punto sull'infermeria blucerchiata
Immagine news Serie B n.5 Tramontato Diana, la Samp pensa a Dan Thomassen per affiancare Lombardo: il punto
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Abiuso: "Prima la salvezza, poi ci divertiremo. Con Calabro che fa la differenza"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 L'ex Abiuso: "Della Pergolettese ho ricordo incredibile. Bolis un ottimo dirigente"
Immagine news Serie C n.2 Arezzo, Guccione fermato dalla febbre: ma non pare a rischio per il big match con l'Ascoli
Immagine news Serie C n.3 Lucioni: "Felice che Vigorito riporti il Benevento in B. Un orgoglio esserne stato capitano"
Immagine news Serie C n.4 La Serie C trema ancora: possibili nuove penalizzazioni per Siracusa e Trapani
Immagine news Serie C n.5 La sfortuna non molla l'Union Brescia: si ferma anche Spagnoli per una lesione alla coscia
Immagine news Serie C n.6 Il TAR dell'Umbria stoppa lo stadio-clinica a Terni, Bandecchi: "Decisione perugiocentrica"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Galles-Bosnia Erzegovina, playoff con tabù: i gallesi non hanno mai battuto i balcanici
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Italia-Irlanda del Nord, gli Azzurri non possono più sbagliare
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Fiorentina Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Real Madrid-Barcellona, le formazioni ufficiali: tridenti stellari per entrambe
Immagine news Calcio femminile n.2 Il 'Clasico' e Manchester United-Bayern Monaco. Il programma della Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.3 All'Arsenal il derby di Champions League: 3-1 al Chelsea. A segno tutto il tridente
Immagine news Calcio femminile n.4 Beerensteyn lancia il Wolfsburg: 1-0 al Lione nell'andata dei quarti di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.5 Arsenal-Chelsea, le formazioni ufficiali: tante stelle ed una ex milanista all'Emirates
Immagine news Calcio femminile n.6 Wolfsburg-Lione, le formazioni ufficiali: due ex 'italiane' dal 1°. Sono Beerensteyn e Chawinga
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stovini: "La gavetta a Roma, il salto a Vicenza. A Lecce una salvezza storica" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il momento è arrivato: ora serve essere tutti veri tifosi: io sto con Gattuso!