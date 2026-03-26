L'Italia si gioca il Mondiale, La Gazzetta dello Sport in apertura: "Fateli sognare"

"Fateli sognare" è il titolo che oggi apre la prima pagina de La Gazzetta dello Sport e che accompagna uno scatto di tanti bambini vestiti con la maglia della Nazionale, oggi in campo a Bergamo per sfidare l'Irlanda del Nord nell'andata della semifinale dei playoff Mondiali: "Playoff, l'Italia si gioca i Mondiali. A Bergamo per battere l'Irlanda del Nord, martedì Galles o Bosnia. Una generazione non ha mai visto gli azzurri in Coppa del Mondo".

Poco sotto trovano spazio anche le dichiarazioni rilasciate ieri dal ct Gennaro Gattuso ("Dopo 12 anni torniamo dove meritiamo") e le ultime di formazione ("Kean e Retegui coppia gol, già scelti anche i rigoristi").

A fondo pagina si parla invece del forte interesse del Barcellona per Alessandro Bastoni: "Scossa mercato, il Barcellona vuole Bastoni. Chiesti 80 milioni").

"Dal primo giorno, sono sette mesi che sento la gente che mi chiede di portarci al Mondiale - ha detto il ct azzurro Gattuso nella conferenza stampa di ieri -. Sento che è la gara più importante della mia carriera, anche se da un po' faccio l'allenatore. Mi sono preparato, non sto pensando alle cose che vanno male. Voglio pensare positivo, in grande, poi domani vediamo. Domani (oggi, ndr) bisogna saper soffrire sulle cose che loro fanno bene, loro buttano palla in area e poi giocano sulle seconde palle. Dobbiamo essere bravi su questo. E' da mesi e mesi che ne parliamo, poi i giocatori evoluti come sono smanettano, hanno password per vedere partite e sistemi tattici. Sanno tutto bene. Da due giorni facciamo sala video, non deve mancare l'annusare il pericolo. Loro a ogni palla ci credono fortemente e dobbiamo farci trovare pronti. Sul dormire ringrazio i nostri medici, qualche pillolina aiuta. Altrimenti 4.30/5 apro gli occhi e sembro un pipistrello".