TMW Llorente: "Pio Esposito tiene bene la palla, fa giocare la squadra. Può diventare un grande"

Di seguito un estratto dell'intervento di Fernando Llorente al Legends Sport Trophy of Padel a Milano (QUI L'INTERVENTO INTEGRALE)

Sul rischio dell'Italia di non andare ai Mondiali

“Posso solo immaginare, è un momento molto complicato per voi. Non è possibile che l’Italia resti fuori dal terzo mondiale consecutivo, dal punto di vista storico siete a livello altissimo. Avete vinto quattro volte i Mondiali e l’Italia deve esserci sempre: siete in un momento delicato ed è molto difficile giocare contro qualsiasi squadra, ma ce la dovete fare. L’Italia deve esserci sempre”.

Pio Esposito ti piace?

“È un giocatore molto interessante, è al suo primo anno in Serie A e deve crescere. Io ricordo che ho fatto tanta fatica all’inizio, è normale: arrivi ad alto livello e trovi giocatori pazzeschi, difensori fortissimi. Però secondo me lui sta facendo molto bene, tiene benissimo la palla, fa giocare la squadra. Secondo me se prende fiducia e fa gol diventa un grande giocatore”.