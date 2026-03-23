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Nazionale, partitella 5 vs 5 a fine allenamento: Politano risparmiato, differenziato per Bastoni
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Si è concluso da pochi minuti il primo allenamento del raduno della Nazionale italiana, in vista dei playoff per l’accesso ai Mondiali. I giocatori azzurri hanno svolto in chiusura una partitella, cinque contro cinque: da un lato Palestra, Retegui, Buongiorno, Cambiaso, Locatelli, dall’altro Spinazzola, Raspadori, Frattesi, Cambiaghi, Gatti. In porta si sono alternati i tre portieri a disposizione (Donnarumma, Meret, Caprile).
È rimasto a bordocampo Politano, che aveva un cerotto ben visibile sul polpaccio sinistro e quindi gli hanno risparmiato la partitella.
Sull'altro campo, differenziato per Bastoni che dopo il lavoro in campo ha svolto un po' di corsa sull'altro campo.
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