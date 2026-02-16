Bastoni in Nazionale? Spalletti: "Gattuso libero di portare chi vuole. Simulazione offende il calcio"

Non c'è fine a Inter-Juventus. Come era inevitabile, anche a due giorni di distanza si continua a parlare dell'episodio che ha coinvolto Alessandro Bastoni e Pierre Kalulu, portando all'espulsione ingiusta del difensore francese. Intervenuto in conferenza stampa prima del match contro il Galatasaray, Luciano Spalletti ha usato parole forti: "La simulazione offende il calcio e devo essere bravo a farli diventare di un livello che non permette agli altri di determinare per noi. Non conta cosa capita, ma cosa ci fai con quello che ti capita. Noi abbiamo dovuto ribaltare la situazione nella sua totalità. Noi dobbiamo migliorare per non prendere quel gol lì e siamo andati a fare gol subito. Questi sono test di maturità. Domani sarà un test di maturità fatto a partita".

Convocherebbe Bastoni in Nazionale se fosse ancora ct?

"Assolutamente, Gattuso deve essere libero di portare chi vuole. Io purtroppo non lo sono più e mi porterò dietro quella situazione. Abbiamo un ct forte lo dobbiamo lasciare libero di fare quello che vuole".

