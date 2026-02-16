Bernabè: "Ci siamo complicati la vita, ma alla fine il lavoro ci ha ripagato. Felice per il gol"

Ai microfoni di DAZN Adrian Bernabè ha commentato la sfida vinta sull'Hellas Verona: "E' stato difficile, il pareggio è arrivato quando non ce lo aspettavamo, eravamo in undici contro dieci. Ma questo è già capitato in stagione, che abbiamo preso gol con un uomo in più, quindi dobbiamo lavorare, non può capitare. Certe situazioni vanno sfruttare e devi cercare di chiudere la partita il prima possibile. E invece noi ci siamo complicati la vita, poi però nel secondo tempo abbiamo approcciato bene e siamo rimasti nella loro metà campo tutto il tempo. E alla fine il lavoro ci ha ripagato".

Sul gol realizzato: "Volevo stopparla bene però mi ha rimbalzato davanti, Pellegrino mi ha chiamato che ero solo, mi ha parlato bene e sono riuscito a calciare in porta e sono contento per il gol".

Sul discorso salvezza: "Finchè non si raggiunge matematicamente noi staremo lì sul pezzo, a migliorare e cercare di portare punti a casa. Abbiamo uno squadrone e cerchiamo di giocare il meglio possibile. Siamo tanto uniti, fino quando non si raggiungerà l'obiettivo non saremo tranquilli".