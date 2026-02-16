Inter-Juventus, Calvarese senza pietà: "La Penna non era pronto. Non verrà soltanto fermato"

Prende parola Gianpaolo Calvarese, noto ex arbitro con oltre 150 partite dirette in Serie A, nell'intervista rilasciata a La Repubblica per commentare il caso indigesto del doppio giallo di Kalulu impartito dall'arbitro La Penna in Inter-Juventus. E relativa reazione accentuata di Bastoni in seguito al lieve contatto con il difensore bianconero che ha spinto il direttore di gara a espellere quest'ultimo e lasciare la squadra di Spalletti in inferiorità numerica: "È stato scelto dal designatore Gianluca Rocchi perché, pur non essendo internazionale, aveva già diretto partite importanti, come Napoli-Juventus, in un percorso di crescita".

Salvo poi precisare: "Ma secondo me non era ancora pronto per arbitrare la partita più difficile del campionato". Quanto alle conseguenze che deriveranno dalla decisione presa sabato a San Siro e gli effetti che porteranno: "Sarà fermato? Inevitabile", dichiara Calvarese. "Un errore così, in una gara del genere, ti mette sotto i riflettori. Non solo sarà fermato, ma è difficile pensare che da qui a fine stagione potrà arbitrare altri big match. Sabato ha evidenziato limiti importanti nella gestione di partite di altissimo livello, dove il grado di difficoltà è massimo".

E su cosa non funzioni del VAR, Calvarese ha le idee chiarissime: "Bisogna rinnovare: organismo Var, selezione, formazione, organico. E va rivisto il protocollo", la conclusione.