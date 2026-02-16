La Serie A compra il Fantacalcio, i dettagli. Spalletti difende Kalulu: le top news delle 22

Dopo le parole ai microfoni di Sky Sport, a Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, è stato chiesto ancora una volta di commentare le dichiarazioni di Cristian Chivu nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Galatasaray. L'allenatore è rimasto della sua idea: "Non parlo sopra le parole di Elkann e dei direttori. Io posso dire che Pierre è un bravo ragazzo, una persona perbene e che debba prendere del fesso dall'allenatore avversario è una cosa che non mi sarei mai aspettato. Questo mi darebbe la possibilità di parlare dei giocare dell'Inter e non voglio farlo".

La Serie A compra il Fantacalcio. L’assemblea di Lega tenutasi oggi a Milano, come annunciato dal presidente Ezio Simonelli, ha deliberato l’acquisizione di Quadronica, la srl nata nel 2008 che gestisce il gioco e il relativo portale. Secondo quanto raccolto da TMW, l’operazione andrà in porto per circa 18 milioni, grazie a un finanziamento da rimborsare in piccole tranche con gli utili dei club, in modo da non gravare sulle loro finanze in modo eccessivo. In questo modo la Lega, che già vantava un 10% tramite altri accordi, salirà al 51% delle quote, con l’obiettivo di migliorare il prodotto e renderlo sinergico alle proprie strategie.

In casa Pisa come rivela SestaPorta.news, Hiljemark è alle prese con la difficile situazione dei portieri: Simone Scuffet resterà fuori circa un mese dopo l’infortunio dei giorni scorsi. Si tratta di uno stiramento con sospetto primo grado, ma gli accertamenti sono ancora in corso e serviranno per definire tempi e gestione del rientro. Lo staff punta a riportare Semper tra i pali già da venerdì in gruppo, così da averlo disponibile per il Franchi. Se però non dovesse arrivare il via libera, toccherà ancora a Nicolas, che in queste settimane è stato chiamato a reggere l’emergenza.