Juventus, Spalletti: "Thuram è da valutare. McKennie falso 9? Può farlo, lo ha fatto vedere"

Non solo le polemiche relative a Inter-Juventus, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa anche di campo e della sfida che domani i bianconeri giocheranno contro il Galatasaray. Tra i temi c'è la possibilità che McKennie giochi da falso nove: "Sono convinto possa farlo e l'ha già fatto vedere. È un calciatore che ha personalità di giocare spalle alla porta e sa anche ribaltare l'azione in poco tempo perché è anche veloce oltre ad essere tecnico. Ha fatto vedere di tutto e noi gli abbiamo creato tutti i problemi possibili perché lo facciamo passare da terzino destro ad ala sinistra. Poi sarebbe opportuno creargli uno spazio vicino all'area e la sua volontà di aiutare i compagni è di esempio per tutti".

Openda meglio a gara in corso?

"Non lo so perché abbiamo fatto un allenamento e non ci alleneremo fino a domani sera. Dobbiamo valutare Thuram e ci sono situazioni che ci portiamo dietro. I giocatori devono assolutamente recuperare e non abbiamo altra scelta. Fare anche le stesse cose affatica la mente. È meglio farli recuperare senza fargli fare altra fatica e le scelte me le porterò domani mattina".

