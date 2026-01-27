Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Baturina oro di Como. Da gennaio è esploso con 3 gol e 3 assist, valutazione in impennata
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 08:08Serie A
Andrea Losapio

A Martin Baturina forse serviva solamente un gol decisivo. Quello che è servito a pareggiare contro il Bologna, per esempio, al minuto novantaepassa, dopo essere entrato a sei minuti dalla fine. Ai più anziani potrebbe sembrare di ricordare un cambio nella finale di Messico 70, ma la staffetta fra Mazzola e Rivera ha avuto un peso specifico nettamente diverso nella storia del gioco.

<Corsi e ricorsi a parte, Baturina da lì in poi non si è più fermato. Fabregas, senza Assane Diao, gli ha trovato un nuovo modo di giocare, da esterno a sinistra. Oppure da punta, contro la Lazio, rosicchiando magari qualche minuto a un altro ragazzino terribile come Jayden Addai, ma dando il la a un gennaio caldissimo, da tre gol e tre assist in quattro partite. Solo sette punti, va detto, ma dovuti anche all'incredibile sconfitta maturata contro il Milan, dove è stato protagonista comunque con un passaggio decisivo.

Il Leeds voleva acquistarlo a gennaio. Era arrivato con una proposta importante (come vi avevamo anticipato QUI) che non è stata ascoltata perché c'era l'idea fosse il sostituto, in casa, di Nico Paz. Forse può diventare davvero qualcosa di più, perché il suo valore ora è lievitato di molto e, da qui a giugno, potrebbe impennarsi in maniera verticale.

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
