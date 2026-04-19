Bayern, Goretzka rimanda l'addio (per ora): "Voglio vincere e fare la mia parte per i nostri obiettivi"

Leon Goretzka è stato avvistato in quel dell'Allianz Arena con in mano una statuetta di un... cacatua. Esatto, il pappagallo bianco con la cresta bianca e nera che rappresenta di fatto il Bayern Monaco e simboleggia una sorta di portafortuna per i bavaresi. Nel corso dei festeggiamenti sotto la curva dei tifosi Die Roten, il centrocampista tedesco è stato intercettato dai microfoni di DAZN per commentare il significato di questo animale utilizzato anche sulle maglie celebrative dei campioni di Germania: "Aveva già dominato i festeggiamenti l'anno scorso e ha dovuto aspettare a lungo prima di essere fatto uscire di nuovo dalla sua gabbia", ha scherzato il 31enne tedesco.

"Ma non appena si vincono dei titoli, lui viene fuori, può festeggiare con noi ed è della partita", ha proseguito. La matematica certezza del trentacinquesimo titolo di Bundesliga per il Bayern è arrivato grazie al 4-2 inflitto allo Stoccarda e alla sconfitta rimediata ieri dal Borussia Dortmund. Questo è il settimo titolo di Goretzka con il Bayern, ma al termine della stagione lascerà il club da parametro zero.

In questi giorni, prima del termine della stagione, sta riflettendo molto sul suo futuro e anche sulla possibilità di lasciare la Germania. Mentre sono emersi rumor che lo accosterebbero al Milan, tra contatti con l'entourage e non solo: "Mi ero riproposto di assorbire tutto e di godermela. Ma per farlo sono troppo ambizioso. Voglio vincere e fare la mia parte affinché possiamo raggiungere i nostri obiettivi. Questo è il mio modo per godermela al meglio. Abbiamo ancora molto da fare in questa stagione. Potremo godercela dopo".

Il Bayern Monaco è ancora in corsa per la Champions League, dopo essere stato in grado di eliminare un colosso come il Real Madrid, qualificandosi alle semifinali contro il PSG. Mentre in settimana affronterà il Bayer Leverkusen in semifinale di Coppa di Germania, altro titolo alla portata per i bavaresi di Kompany.