Empoli-Entella 1-1, le pagelle: Moruzzi sbaglia, Magnino rimedia, bene Guiu
Risultato finale: Empoli-Virtus Entella 1-1
EMPOLI
Fulignati 6 - Compie un autentico miracolo in uscita sul retropassaggio di Moruzzi, salvo poi capitolare inerme sulla ribattuta. Sicuro nelle uscite alte, incolpevole.
Ebuehi 6 - Spinta intermittente sulla destra, concede poco in fase difensiva ma non incide in avanti come potrebbe. Prestazione diligente e senza particolari sussulti.
Guarino 5,5 - Ammonito per un intervento in ritardo, alterna chiusure ruvide a momenti di apprensione. Nel forcing finale sceglie la via semplice spazzando via ogni potenziale pericolo.
Lovato 6,5 - Due colpi di testa in attacco che fanno tremare Del Frate, di cui uno a memoria che sfiora il palo. In difesa è provvidenziale quando svirgola ma nega a Cuppone il tap-in vincente.
Moruzzi 5 - Responsabile diretto del gol ligure con un retropassaggio di testa da brividi. Prova a farsi perdonare con qualche cross dalla sinistra, ma l'errore pesa come un macigno.
dal 54' Candela 6 - Pressing asfissiante su Guiu, gli sradica un pallone prezioso guadagnando una rimessa offensiva. Compitino difensivo svolto con sufficiente energia.
Magnino 7 - Il più lucido dei suoi. Fa da sponda preziosa su corner e, con tempismo perfetto, si presenta sul secondo palo per spingere in rete l'1-1. Quantità e qualità nel mezzo.
Yepes 5,5 - Spara malamente alle stelle un invito invitante dal limite dell'area, sciupando una potenziale occasione da vantaggio. Poco preciso nell'ultimo passaggio, sostituito nella ripresa.
dal 74' Ceesay s.v.
Haas 6 - Il suo inserimento dalle retrovie sul cross di Shpendi per poco non porta al pareggio nel primo tempo, deviazione provvidenziale della difesa ligure. Mezzala di raccordo senza squilli.
Shpendi 6,5 - Vive di fiammate. Prima semina il panico e serve Haas, poi pennella un assist al bacio per Magnino. Cala nella ripresa e lascia il campo a Bianchi.
dall' 83' Bianchi s.v.
Fila 5 - Evanescente. Tocca pochissimi palloni e non sfrutta i centimetri a disposizione. Caserta lo richiama in panchina già all'intervallo.
dal 46' Nasti 6 - Dà più vivacità all'attacco rispetto a Fila, ma non trova lo spunto decisivo nell'assedio finale. Mossa che scuote la squadra senza portare bonus.
Elia 6 - Alterna giocate interessanti sulla sinistra a vistosi ritardi nella scelta di tiro. Muro ligure che gli nega la gioia personale quando finalmente calcia.
dal 74' Ghion s.v.
Fabio Caserta 5,5 - La sua squadra parte contratta e subisce il gol su un errore individuale evitabile. La reazione nella ripresa c'è, ma l'espulsione per un gesto evitabile lascia l'Empoli senza guida nel momento clou.
VIRTUS ENTELLA
Del Frate 6 - Dominio dell'area nel primo tempo con uscite autoritarie. Battuto in uscita da Shpendi in occasione del pareggio, per il resto sempre attento sui cross deviati.
Parodi 6 - Nel complesso amministra senza affanni le incursioni di Elia, soffrendo solo nel forcing finale quando l'Empoli alza il baricentro.
Tiritiello 6 - Pericoloso di testa nel primo tempo su corner di Mezzoni, palla alta. In marcatura concede poco, anche se Lovato in un paio di occasioni lo sovrasta.
Marconi 6 - Guida la linea con sufficiente ordine, ammonito nel finale. Esce stremato per far posto a Turicchia.
dal 90' Turicchia s.v.
Mezzoni 6,5 - Cross al bacio per la testa di Guiu che sblocca la gara. Ammonito e diffidato, salterà il prossimo match. Cala vistosamente nella ripresa fino alla sostituzione.
dal 74' Dalla Vecchia s.v.
Franzoni 6 - Meno appariscente dei compagni di reparto, ma il suo lavoro oscuro di filtro è prezioso per limitare le fonti di gioco avversarie.
Karic 6 - Prova un destro centrale che non impensierisce Fulignati, poi inventa un lancio geniale per Mezzoni che per poco non porta al raddoppio.
dal 74' Alborghetti s.v.
Benedetti 6 - Battitore aggiunto sui calci piazzati, gestisce con personalità il possesso nei momenti di pressione bassa. Prestazione senza infamia e senza lode.
Di Mario 5,5 - Ingenuo nel finale quando accentua un contatto con Caserta causandone l'espulsione. Ammonito, rischia grosso in più di una circostanza.
Guiu 7 - Freddo e preciso nel colpo di testa che gela il Castellani. Per tutto il primo tempo è un martello pneumatico sulla destra, creando scompiglio costante.
dal 79' Tirelli s.v.
Cuppone 6 - Tanto movimento e un cross teso che attraversa l'area piccola senza trovare compagni. Poco servito in zona gol, esce per Debenedetti nel finale.
dal 79' Debenedetti s.v.
Andrea Chiappella 6 - L'Entella del primo tempo è solida, cinica e pericolosa in ripartenza. Il calo fisico nella ripresa costringe i suoi a difendere il pareggio con ordine. Un punto prezioso.