Serie A, la classifica aggiornata: la Juve si porta a +5 sul Como e mette nel mirino il 2° posto
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La Juventus fa il suo dovere egregiamente e batte il Bologna nel posticipo domenicale del 33° turno di Serie A: grazie a questo risultato i bianconeri salgono a quota 63 punti, a -3 da Milan e Napoli, ma soprattutto a +5 sulle inseguitrici Como e Roma. Di seguito la graduatoria aggiornata del massimo campionato:
La classifica aggiornata di Serie A
Inter 78 (33 partite giocate)
Milan 66 (33)
Napoli 66 (33)
Juventus 63 (33)
Como 58 (33)
Roma 58 (33)
Atalanta 54 (33)
Bologna 48 (33)
Lazio 47 (33)
Sassuolo 45 (33)
Udinese 43 (33)
Torino 40 (33)
Genoa 39 (33)
Parma 39 (33)
Fiorentina 35 (32)
Cagliari 33 (33)
Cremonese 28 (33)
Lecce 27 (32)
Verona 18 (33)
Pisa 18 (33)
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