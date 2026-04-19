Incredibile a Monopoli: partita sospesa dopo l'invasione dei tifosi del Foggia

Nonostante fosse giunta ormai alle battute conclusive la partita fra Monopoli e Foggia è stata momentaneamente sospesa all'ottavo minuto di recupero del secondo tempo a causa di un'invasione di campo da parte di alcuni tifosi rossoneri che dopo aver lanciato diversi fumogeni sul terreno di gioco sono riusciti a scavalcare e avventurarsi sul terreno di gioco chiamando in causa le forze dell'ordine che sono intervenute per fermare l'invasione.

Nel frattempo le due squadre sono rientrare negli spogliatoi in attesa che la situazione torni alla calma e di capire se la sfida riprenderà per i minuti finali o meno. Con la seconda ipotesi che appare più probabile visto il minuto in cui è arrivata l'interruzione.