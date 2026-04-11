TMW Leon Goretzka saluta il Bayern Monaco. Piace a cinque squadre di Serie A

Dopo otto anni meravigliosi a Monaco, sento che è arrivato il momento di cercare una nuova sfida all'estero". Leon Goretzka piace a tutti i club italiani. Dal Napoli, con Antonio Conte che era il suo primo sponsor, alla Juventus, passando per Roma, Inter e Milan. Può essere un acquisto interessante perché a parametro zero, ma con un minimo di bonus alla firma da spendere. Anzi, non proprio pochissimo, perché l'idea è quella di chiedere tra i 10 e i 15 milioni di euro come una tantum.

E poi c'è lo stipendio. L'intenzione è quella di chiedere 7 milioni di euro all'anno: in pratica sarebbe pagato come uno dei migliori giocatori delle big italiane. Va detto che il tedesco sembra ancora perfetto fisicamente e il declino ben lontano dalla sua condizione. Rimane, però, un investimento di altro livello per chiunque.

A confermare il suo addio ci ha pensato anche il direttore sportivo Christoph Freund. "Abbiamo parlato apertamente anche con lui del suo contratto, che scade a giugno. La sua esperienza al Bayern finirà quest'estate. La sua avventura qui non è ancora finita, e ci attendiamo grandi cose nei prossimi mesi". Niente Bundesliga nel suo futuro, ma la sensazione è che l'Italia possa essere una vera destinazione.