Bologna, infortunio per Bernardeschi: fuori dopo appena 7 minuti per un guaio muscolare
Una serata da dimenticare per il Bologna, che oltre alla sconfitta contro la Juventus perde anche Federico Bernardeschi. L’esterno offensivo è stato costretto ad abbandonare il campo all’84’, pochi minuti dopo il suo ingresso, a causa di un problema all’adduttore destro che non gli ha permesso di proseguire la gara.
Una situazione complicata per Vincenzo Italiano, anche perché la squadra aveva già esaurito tutte le sostituzioni disponibili. Di conseguenza, i rossoblù hanno dovuto chiudere il match in inferiorità numerica, senza poter rimediare all’imprevisto.
Lo staff medico è intervenuto immediatamente per valutare le condizioni del giocatore, ma serviranno accertamenti più approfonditi per chiarire l’entità dell’infortunio. Nelle prossime ore Bernardeschi sarà sottoposto agli esami strumentali di rito, fondamentali per stabilire i tempi di recupero.
Un’assenza che potrebbe pesare nelle rotazioni offensive del Bologna, anche se il momento positivo di Riccardo Orsolini rappresenta una parziale consolazione. Dopo l’eliminazione dall’Europa League, però, il calendario offre qualche margine in più per gestire la situazione e permettere al giocatore di recuperare con la dovuta calma.
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