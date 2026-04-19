Impresa Lumezzane: ai playoff dopo aver raccolto 0 punti nelle prime cinque gare

“Mai nella storia della Serie C una squadra a 0 punti alla quinta giornata e a soli 6 alla decima, si è salvata ed ha raggiunto poi i playoff con una giornata di anticipo. Sotto la guida del Comandante abbiamo fatto la storia, ancora una volta, per un’impresa memorabile”. Così il Lumezzane ha celebrato sui propri canali social l'impresa di aver conquistato un posto negli spareggi per la Serie B dopo una partenza choc con Massimo Paci, che ha conquistato la promozione in Serie C con il Barletta proprio oggi, nelle prime quattro gare della stagione.

Il 'Comandante' di cui parla il club bresciano è ovviamente quel Emanuele Troise che subentrato alla quinta giornata di campionato ha conquistato 53 punti in 33 gare - frutto di 13 vittorie, 14 pareggi e sei sconfitte – viaggiando alla media di 1,61 punti a partita in linea con quella degli ultimi anni sulle panchine di Arezzo (1,69) e Rimini (1,63) e confermandosi dunque come allenatore di ottimo livello in terza serie nonostante lo scorso anno in Toscana fosse arrivato un esonero dopo 25 gare.

Il Lumezzane si candida così a essere una mina vagante, inattesa, anche nei play off promozione con un settimo posto da difendere soprattutto dall'Alcione Milano anche se il calendario sorride ai rossoblù che chiuderanno la stagione in casa contro una Virtus Verona già retrocessa, mentre i meneghini saranno opposti a un AlbinoLeffe che sogna il sorpasso in classifica.