Reggiana, Bisoli: “Il goal era nettamente buono e non si può annullare, se no il var a che cosa serve?”

Beffa atroce per la Reggiana di Bisoli, che esce dall’Euganeo con zero punti nonostante una prestazione di grande equilibrio. I granata sciupano una chance colossale per accorciare la classifica, puniti da un’unica, letale disattenzione difensiva in occasione del gol subito. Una sbavatura che costa carissimo e che condanna la Regia a restare inchiodata all'ultimo posto, in un fondo classifica che si fa sempre più asfissiante.

Queste le parole di Pierpaolo Bisoli ai microfoni della sala stampa del Padova: “Dopo una prestazione del genere credete che io sia abbattuto perchè non possiamo andare ai playout? Assolutamente no, questa è stata una sconfitta immeritata, abbiamo creato minimo cinque occasioni da goal. Credo che la squadra sia venuta qua a Padova a fare una grande prestazione dove abbiamo tenuto bene il gioco. Ci sono stati una ventina di minuti dove abbiamo sofferto ma non abbiamo rischiato niente: al primo errore commesso ci hanno castigato, bravi loro però come ho detto ai ragazzi, con queste prestazioni possiamo vincere con chiunque in queste ultime tre partite. Il nostro obiettivo è di arrivare ai playout e se ci arriveremo così sarà dura per gli altri perché oggi la Reggiana ha fatto una grande prestazione ed a dimostrazione quando siamo andati sotto i tifosi ci hanno applaudito e detto che ci credono e di andare a prenderci quei tre punti il prossimo sabato che oggi ci hanno tolto immeritatamente.”

Ha proseguito poi così il tecnico reggiano: “Il goal era nettamente buono e non si può annullare, se no il var a che cosa serve? Credo che oggi abbiamo subito un torto per la prestazione e per l’episodio che poteva essere determinante per andare quartultimi. Io ho ancora negli occhi la nostra prestazione, dove abbiamo preso zero punti, che però sono quelle annate dove non bisogna farsi prendere dallo scoramento. Dopo una prestazioni del genere non devono abbattersi e non voglio vedere teste basse, perchè una cosa che mi rende orgoglioso e che in una sconfitta dove ora si vede tutto nero hai un popolo come quello della Reggiana che ci sostiene, ci ha applaudito e ci crede ed io ne sono convinto che riusciremo ad arrivare ai playout. Se devo trovare un errore che abbiamo fatto sarebbe che nei momenti dove avremmo potuto essere più cattivi siamo stati troppo bellini, sono situazioni che farò vedere ai ragazzi perché bisogna levarsi quella sfortuna che aleggia intorno in questa stagione e trasformarla in positività.”