Serie B, Magnino risponde a Guiu: l'1-1 fra Empoli e Virtus Entella non serve a nessuno

Finisce con un pareggio per 1-1 il posticipo di Serie B fra Empoli e Virtus Entella, un punto a testa che non serve a nessuno per scappare via dalla zona retrocessione che vede le due formazioni ancora invischiate nella lotta per conquistare la permanenza in cadetteria.

Il gol del vantaggio dei liguri arriva poco prima del quarto d'ora con Guiu bravo ad approfittare di un errore di Moruzzi che con un colpo di testa mette in difficoltà il suo portiere Fulignati, che si salva in maniera miracolosa una prima volta, ma nulla può sullo spagnolo che di testa segna il gol dell'1-0 su assist di Mezzoni. La risposta dei toscani arriva una decina di minuti dopo prima con Hass che vede il suo tiro respinto dalla difesa e poi con Lovato che di testa spreca dopo l'uscita a vuoto di Del Frate.

Nella ripresa l'Empoli trova subito il gol del pari con Magnino bravo a insaccare un traversone sul secondo palo di Shpendi. La rete risveglia i padroni di casa che spingono con insistenza senza però sfondare la difesa di una squadra ligure che si arrocca a difesa di Del Frate.

SERIE B - 35ª GIORNATA

Sampdoria-Monza 0-3

5' Cutrone, 13' Caso, 85' Petagna

Bari-Venezia 0-2

20' e 45+2' Haps, 52' Adorante

Mantova-Avellino 0-2

63' Missori, 86' Favilli

Modena-Frosinone 1-2

41' Massolin (M), 52' e 60' Ghedjemis (F)

Spezia-Sudtirol 6-1

8' rig. Valoti (Sp), 20' Pecorino (Su), 25' Di Serio (Sp), 34' Beruatto, 70' Lapadula, 73' Sernicola, 82' Aurelio

Palermo-Cesena 2-0

9' e 71' Pohjanpalo

Juve Stabia-Catanzaro 1-1

18' Mosti (J), 88' Di Francesco (C)

Carrarese-Pescara 2-2

19' Distefano (C), 35' Letizia (P), 61' Acampora (P), 84' Bouah (C)

Padova-Reggiana 1-0

80' Seghetti

Empoli-Virtus Entella 1-1

13' Guiu (V), 50' Magnino (E)