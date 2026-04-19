La Juventus mette un piede in Champions: David-Thuram, 2-0 al Bologna e allungo al 4° posto

La Juventus continua a correre e lo fa con autorità, superando 2-0 il Bologna e centrando il terzo successo consecutivo, il quinto nelle ultime sei giornate. Un risultato che pesa anche in classifica: i bianconeri salgono a +5 su Como e Roma, mettendo un’ipoteca importante sulla qualificazione alla prossima Champions League. Un allungo importante nella corsa alla massima competizione europea e una prestazione convincente da parte dei bianconeri.

Partenza bruciante allo Stadium: dopo appena due minuti Jonathan David sblocca il match con un colpo di testa preciso su assist dalla destra. La squadra di Luciano Spalletti prende subito il controllo, sfiorando il raddoppio più volte, soprattutto con Francisco Conceição, fermato da Ravaglia. Clamorosa anche la traversa di Holm, mentre il Bologna prova a rispondere senza però trovare continuità.

Nella ripresa il copione cambia poco: la Juventus gestisce e colpisce ancora al primo vero affondo. Al 57’ è Khéphren Thuram a firmare il 2-0 con un’incornata vincente su cross di McKennie. Il Bologna ha un sussulto con il palo colpito da Rowe, ma è troppo poco per riaprire la gara. Nel finale i bianconeri amministrano senza rischiare, mantenendo il controllo del gioco fino al triplice fischio. Una vittoria solida, costruita con intensità e qualità, che conferma il momento positivo della Juventus e rafforza le ambizioni europee della squadra.