Serie C, i risultati della 37ª: Trapani in Serie D, Siracusa e Foggia appese a un filo

Nel Girone C di Serie C i play out potrebbero non giocarsi. Dopo le gare della penultima giornata infatti il Trapani è aritmeticamente retrocesso in Serie D visto che, per regolamento, la sfida fra la sedicesima e la diciannovesima non si giocherà a causa dell'ampio distacco non più colmabile con anche l'altro spareggio fra diciassettesima e diciottesima che è a forte rischio al momento. I play out infatti si giocherebbero solo se le due avversarie sono all'interno di un distacco di massimo otto punti. Al momento fra i siciliani ultimi e il Sorrento i punti sono infatti ben 15. Fatale per il Trapani la sconfitta contro il Cosenza di questa sera. Ancora appeso a un filo invece il Siracusa grazie al pari casalingo con la Cavese, e il Foggia che ha perso a Monopoli: per loro tutto dipenderà da cosa farà il Giugliano all'ultima giornata con i campani che al momento hanno nove punti sui pugliesi e undici sui siciliani. Ma solo una delle due formazioni potrà accedere al play out, mentre l'altra accompagnerà il Trapani in quarta serie.

Nelle zone alte il Benevento frena in casa proprio contro il Giugliano, mentre vincono Crotone, in casa del Casarano, Salernitana, in casa contro il Picerno, e appunto il Cosenza.

SERIE C - 37ª GIORNATA

AlbinoLeffe-Triestina 3-0

61' e 72' De Paoli, 89' Ambrosini

Union Brescia-Dolomiti Bellunesi 2-0

37' Marras, 76' Mercati

Giana Erminio-Inter U23 2-0

33' Samele, 90+4' Galeandro

Vicenza-Pergolettese 0-0

Lecco-Lumezzane 2-2 (iniziata con 30' di ritardo alle 15 per avverse condizioni meteo)

26' e 45+5' Konate (Le), 36' Iori (Lu), 47' Ghillani (Lu)

Novara-Cittadella 0-1

34' Pavan

Pro Patria-Arzignano Valchiampo 2-3

28' e 69' Nanni (A), 64' Renelus (P), 90+2' Lanzi (A), 90+6' Orfei (P)

Pro Vercelli-Ospitaletto 1-0

58' Satriano

Trento-Renate 3-3

2' Chinetti (T), 58' Anelli (R), 65' Karlsson (R), 73' Capone (T), 75' Cali (R), 80' Benedetti (T)

Virtus Verona-Alcione Milano 1-1

1' Patane (V), 46' Morselli (A)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 86, Union Brescia 66, Lecco 63*, Trento 62, Renate 61, Cittadella 59, Lumezzane 52*, Alcione Milano 52, AlbinoLeffe 50, Arzignano Valchiampo 50, Giana Erminio 49, Inter U23 48, Pro Vercelli 46, Ospitaletto 45, Novara 44, Dolomiti Bellunesi 39, Pergolettese 38, Virtus Verona 25, Pro Patria 23, Triestina 12

N.B.

* gara ancora in corso

Vicenza promosso in Serie B; Virtus Verona, Pro Patria e Triestina retrocessa in Serie D

Girone B

Ascoli-Guidonia Montecelio 1-0

59' Milanese

Bra-Ternana 1-2

40' Pettinari (T), 45+3' Sinani (B), 90+1' Aramu

Carpi-Forlì 0-1

19' Trombetta

Perugia-Campobasso 0-1

34' Gargiulo

Pianese-Juventus Next Gen 0-0

Pineto-Arezzo 1-4

31' Ionita (A), 64' Arena (A), 82' El Haddad (P), 90+4' Pattarello (A), 90+7' Tavernelli (A)

Ravenna-Vis Pesaro 1-0

90+5' Dimarco

Sambenedettese-Pontedera 2-1

19' Eusepi (S), 45+8' Candellori (S), 86'Mbambi (P)

Torres-Gubbio 0-0

Riposa: Livorno

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 77, Ascoli 77, Ravenna 73*, Campobasso 56, Juventus Next Gen 52, Pineto 50, Ternana 48, Pianese 47, Vis Pesaro 46, Gubbio 45, Livorno 40, Forlì 39, Guidonia Montecelio 38, Carpi 37, Perugia 37, Torres 36, Sambenedettese 34, Bra 31, Pontedera 20

N.B.

* una gara in più

Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva; Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva

Pontedera aritmeticamente retrocesso in Serie D

Girone C

Audace Cerignola-Team Altamura 1-1

36' Vitale (AC), 47' Nicolao (TA)

Casarano-Crotone 1-2

53' Zunno (CR), 66' Cajazzo (CA), 84' Bruno (CR)

Catania-Potenza 1-1

27' D'Auria (P), 73' Cicerelli (C)

Cosenza-Trapani 1-0

68' Mazzocchi

Giugliano-Benevento 1-1

39' Mignani (B), 90'+12' Volpe (G)

Latina-Casertana 2-0

61' Lipani, 73' Parigi

Monopoli-Foggia 1-0

54' Fall

Salernitana-Picerno 2-1

52' Lescano (S), 72' Pugliese (P), 78' Achik (S)

Siracusa-Cavese 1-1

63' Orlando (C), 84' Sbaffo (S)

Sorrento-Atalanta U23 1-1

26' Sabbatani (S), 90' Cisse (A)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 81, Catania 69, Salernitana 66, Cosenza 66, Casertana 65, Crotone 61, Monopoli 55, Casarano 53, Audace Cerignola 53, Potenza 48, Team Altamura 45, Atalanta U23 44, Cavese 41, Picerno 39, Latina 39, Sorrento 38, Giugliano 36, Foggia 27, Siracusa 25, Trapani 23

N.B.

Benevento promosso in Serie B.

Trapani penalizzato di 25 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva

Trapani aritmeticamente retrocesso in Serie D