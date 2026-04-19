Gasperini sul Pescara: “Piazza magica. Ora c'è anche Insigne, spero si salvi presto”

“Adesso è arrivato anche Insigne, la squadra si è ripresa e mi auguro che si salvi presto”. L'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato così ai microfoni del TG3 Abruzzo della squadra abruzzese dove ha giocato dal 1985 al 1990 collezionato 160 presenze fra Serie B e Serie A.

Una maglia a cui è rimasto legato anche a distanza di tanti anni: “Pescara è una piazza con la quale ho un legame fortissimo. - prosegue ancora Gasperini come riporta Il Centro - Pescara è una città magica e, a volte, a livello calcistico vive dei periodi particolari nei quali ci sono delle combinazioni perfette. Spero che questa magia venga fuori in questo mese decisivo per la salvezza della squadra”.

Gasperini poi torna su Insigne rispondendo a chi gli chiedeva di paragonarlo a uno degli attaccanti del 'suo' Pescara: “Gli attaccanti erano Pagano, Rebonato e Gaudenzi, ma forse lui somiglia più a Primo Berlinghieri che però aveva altra fisicità e caratteristiche, ma erano simili per ruolo e dribbling”.