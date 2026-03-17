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Bayern Monaco, a breve la conferenza di mister Kompany pre Atalanta
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15:40 – Domani si giocherà Bayern Monaco-Atalanta di Champions League. Vincent Kompany presenta così la gara valida per gli Ottavi della Coppa dei Campioni. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell'allenatore dei bavaresi in diretta dal Bayern Training Ground. L’inizio della conferenza stampa sarà verso le 16:00.
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