Infortunati Bayern, Kompany: "Quando torna ad allenarsi Musiala. Davies? La sosta aiuterà"

Una distrazione ai flessori della coscia destra per Alphonso Davies, commozione cerebrale per Jonas Urbig e dolore lancinante alla caviglia per Jamal Musiala. Dalla grandine di gol rifilata all'Atalanta nel primo devastante round degli ottavi di Champions League, il Bayern Monaco si è ritrovato a dover fare la conta di infortunati. A 24 ore dalla maxi sfida di Bundesliga contro il Bayer Leverkusen, il tecnico Vincent Kompany ha fornito degli aggiornamenti sull'infermeria.

"Poteva andare peggio. Stiamo valutando con i medici quando Jonas Urbig potrà tornare a disposizione; speriamo a un certo punto della prossima settimana", l'augurio dell'allenatore belga. Quanto a Musiala invece "potrebbe ricominciare ad allenarsi all'inizio della prossima settimana, vedremo". Infine la questione Alphonso Davies, per un paio di settimane di stop nel migliore dei casi. Un mese o peggio ancora in situazioni peggiori (non specificato dal club bavarese nel rapporto medico): "La sosta per le nazionali ci aiuterà. Spero che dopo avremo di nuovo la rosa al completo", ha detto Kompany in conferenza stampa. Informazioni importanti circa l'imminente gara di ritorno con l'Atalanta, sebbene il passivo (6-1) sia sconfortante per Palladino e i suoi ragazzi in ottica rimonta impossibile in Champions.

Con Neuer ancora acciaccato e Urbig in dubbio, dovrebbe toccare al terzo portiere Sven Ulreich la maglia da titolare. Eppure non difende la porta del Bayern Monaco dal settembre 2024: "È una personalità solida ed è un portiere affidabile, ha giocato moltissime partite in carriera", ha dichiarato il tecnico del Bayern. "Non stiamo aumentando la pressione su di lui, non è al centro dell'attenzione. Ulle in allenamento ha sempre fatto le cose nel modo giusto e deve dimostrarlo domani; abbiamo piena fiducia nei nostri ragazzi. Domani vogliamo vincere con lui in porta".