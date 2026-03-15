"Kane deve legarsi il braccio intorno alla testa?": Bayern, furia Kompany contro arbitro e VAR

In Germania insorgono contro il VAR. Il presidente onorario del Bayern Monaco, Uli Hoeness, ha preso parola dopo l'1-1 dei bavaresi contro il Bayer Leverkusen fuori casa per riflettere la prestazione discutibile dalla squadra arbitrale guidata dal direttore di gara in campo Christian Dingert: "Questa è la peggiore prestazione di una terna arbitrale che io abbia mai visto in una partita di Bundesliga", ha dichiarato il 74enne alla BILD.

Nicolas Jackson (in prestito dal Chelsea) è stato espulso dopo l'intervento del VAR per un brutto fallo sulla caviglia di Martin Terrier, lasciando il Bayern in dieci. Poi ad Harry Kane è stato tolto un gol per tocco di mano dubbio, perché giudicato da molti aderente al corpo e non per l'arbitro. Dopodiché l'en plein con l'espulsione per doppia ammonizione e simulazione di Luis Diaz. Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, ha perso completamente la pazienza al triplice fischio: "Nessuno allo stadio sa perché abbia preso il rosso. Follia. Qualcuno mi spieghi perché quello sarebbe un giallo".

Oltre a quello di Kane, anche una rete di Jonathan Tah (al 26') era stata revocata perché la palla era carambolata sul braccio, seppur aderente al corpo. E il tecnico dei bavaresi anche in questa occasione non si è trattenuto: "Cosa dovrebbe fare, legarsi il braccio intorno alla testa?". Insomma, scintille e rabbia evidenti, mentre il divario con il Borussia Dortmund (+9) secondo in Bundesliga sia ancora considerevole.