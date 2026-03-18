Live TMW Bayern Monaco, Kompany: "Contento per la vittoria. Real Madrid? Vogliamo la semifinale"

22:55 – Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l' Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso l'Allianz Arena.

23:41 - Comincia la conferenza stampa

Peccato non affrontare il Manchester City?

"Sono sempre legato a quella squadra, ma da allenatore del Bayern devo pensare solo ai miei ragazzi. Abbiamo giocato una grande squadra e contro il Real Madrid sarà una gara interessante".

Cosa si aspetta dalla gara con il Real Madrid?

"Non ho voglia di decidere chi è il favorito. La priorità è ovviamente essere concentrata".

Dove può arrivare questo Bayern Monaco?

"Ho molta fiducia nei miei ragazzi. L'anno scorso siamo arrivati ai Quarti e c''erano anche tanti infortunati: contro l'Inter potevamo raggiungere la semifinale. Siamo migliorati molto, speriamo di dimostrare questa grandezza, ma la Champions è un torneo di alto livello".

Come si arriva a questa superiorità?

"Ho analizzato molto le partite dell'Atalanta per preparare la gara migliore possibile. Analizzando la gara contro l'Inter ho capito come avrebbero agito stasera. Comunque l'Atalanta rimane una squadra molto solida e noi abbiamo avuto l'atteggiamento giusto. Noi non abbiamo avuto paura così come non abbiamo dato per scontato diversi dettagli. Sono contento".

Il Bayern Monaco ha ringraziato i tifosi dell'Atalanta: cosa può dire a loro e ovviamente a mister Palladino?

"Io penso che il pubblico atalantino sia incredibile. Oggi abbiamo visto tra andata e ritorno un tifo incredibile supportando la squadra nonostante la sconfitta. Per l'Atalanta è una cosa molto positiva e bisogna solo che fare i complimenti a loro. Hanno creato una grande atmosfera oggi".

23:52 - Termina la conferenza stampa di Kompany