PSG-Bayern, parla Kompany: "Abbiamo già vinto a Parigi ed espugnato il Bernabeu"

Vincent Kompany, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale d'andata di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Ecco le sue parole:

"Entrambe le squadre hanno tanta creatività, anche in termini di gioco posizionale e nel trovare soluzioni. Si tratta di dettagli, intensità ed energia. Ora li affrontiamo per la quarta volta. Abbiamo esperienza contro di loro, ma lo stesso vale anche per i nostri avversari". Il tecnico belga ha diramato la lista dei convocati: 4 assenti, ossia Lennart Karl, Tom Bischof, Raphael Guerreiro e Serge Gnabry. Recupera invece Ulreich.

Su Luis Enrique: "Sta facendo un lavoro incredibile…Non sono rimasto sorpreso che abbiano vinto la Champions League. Si vede dalle squadre di Luis Enrique che c’è un vero spirito di squadra. I suoi giocatori corrono e lottano: lo fa con tutte le sue squadre. Tanto di cappello a lui".

Sui punti di forza del Paris: "Non esiste una soluzione magica. Il vantaggio che abbiamo è che ci siamo affrontati molte volte, ma vale per entrambe le squadre. Sappiamo come mettere sotto pressione gli avversari. Il Paris ha la capacità di giocare in diverse zone del campo, ma questo non ci coglierà di sorpresa. Hanno molta qualità in ogni reparto. Ma se guardate la nostra squadra, abbiamo anche noi queste qualità".

Sul cammino del Bayern: "Abbiamo già vinto al Bernabéu quest’anno e abbiamo vinto a Parigi. Il Paris è ovviamente ancora il detentore della Champions League, ma se c’è una squadra che può affrontare questa sfida, è la nostra. Sappiamo quanto sia forte il Paris, ma vogliamo questa partita”.