TMW Belghali in tribuna in Verona-Bologna: il motivo è un infortunio, le sue condizioni

Sorpresa nelle formazioni ufficiali di Verona-Bologna: l'esterno algerino Rafik Belghali, nonostante la convocazione della vigilia da parte del tecnico Paolo Zanetti, non figura nemmeno in panchina nella distinta del match.

Il motivo, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è di natura fisica: Belghali ha infatti riportato una distorsione alla caviglia a ridosso della gara, dopo il rientro dalla Coppa d'Africa. Nelle prossime ore le sue condizioni e sarà possibile capire meglio le tempistiche per il suo rientro.

Una vera tegola per i gialloblu. Zanetti si è trovato costretto a schierare sulla fascia destra, nel consueto 3-5-2, il centrocampista Cheick Niasse. Recentemente infatti, Daniel Oyegoke non ha convinto, mentre il giovane Fallou Cham dopo aver avuto spazio ad inizio stagione è sceso nelle gerarchie.