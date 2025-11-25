Che squadra è il Qarabag? Ex vice-CT Azerbaigian: "C'è un giocatore simile a Douglas Costa"

Notte di Champions League per il Napoli: stasera al Maradona arriverà il Qarabag per la sfida valevole per la quinta giornata della League Phase della massima competizione internazionale. Che squadra è quella azera? La racconta Claudio Bellucci, ex vice-commissario tecnico dell'Azerbaigian, intervenuto al microfono di Stile Tv: "Alcuni calciatori del Qarabag li convocavamo anche in Nazionale e sono forti. Il Qarabag è una grande società e sta facendo un grande percorso in Champions".

Bellucci si sofferma anche sui singoli della formazione allenata da Qurban Qurbanov: "Bisogna stare attenti perché hanno giocatori importanti a livello internazionale, c’è Andrade che è molto simile a Douglas Costa. Giocano con spensieratezza e hanno un tecnico che rappresenta l’istituzione. In Italia porterei Andrade, ma come nazionalità azera mi piace molto Bayramov che ha inserimento, gamba ed è fisicamente strutturato".

Infine due battute sul momento del Napoli: "Se capita un problema nello spogliatoio di Pisa o Cremonese fa meno risonanza rispetto a Napoli, ma i confronti - soprattutto con un tecnico come Conte - ci saranno sempre. Lo dice stesso lui che quando le cose vanno male bisogna parlarne. Ha talmente tanta personalità Conte che non fa passare nulla e nel primo tempo contro l’Atalanta ha dimostrato di aver superato i problemi. Il doppio impegno? Non è facile anche dal punto di vista psicologico. Stasera il Napoli ha una gara da dentro o fuori e non può permettersi neanche un turn over. Se parti come con l’Atalanta diventa una gara in discesa. Credo che Conte li avrà caricati tantissimo".