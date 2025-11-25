Berg: "Magico il 6-1 con la Roma. Pure la Lazio era forte, ma chiunque avrebbe faticato a Bodo"

"Il 2-0 contro la Lazio? Anche quella è stata una serata molto speciale. Sapevamo che la Lazio era forte, ma quel giorno siamo stati bravissimi e in quel caso qualsiasi squadra avrebbe faticato a Bodo". Parola del capitano del Bodo/Glimt, Patrick Berg, nell'intervista concessa a TuttoSport in vista dell'appuntamento di questa sera contro la Juventus in Champions League. Perché contro le italiane i ricordi per i norvegesi gialloneri sono dolci, in primis dal 6-1 ai danni della Roma di Mourinho nel 2021.

"Quella partita è stata magica per noi. Quella sera quasi tutto ha funzionato alla perfezione", ricorda bene il centrocampista di 28 anni. "L'energia, il pubblico e la nostra intesa in campo. Abbiamo giocato con gioia e superato tutte le aspettative. Per me, personalmente, era importante dare il mio contributo, ma ce l'abbiamo fatta soprattutto come squadra. Quella sera abbiamo dimostrato cosa può fare il Bodo/Glimt".

La figura dell'allenatore, Kjetil Knutsen, è probabilmente il vero segreto della squadra norvegese: "Kjetil ha costruito questo progetto con pazienza e con un'identità e una visione molto chiare", riconosce il capitano dei gialloneri. "Ci dà fiducia, ci lascia essere noi stessi, ma ci chiede anche molto. È aperto al dialogo, e pone grande enfasi sul nostro sviluppo sia come squadra che come individui. La sua continuità è stata fondamentale. Non è solo un allenatore, è un leader che capisce il club e la cultura di questo posto".