Bodo/Glimt, Berg: "Non siamo ingenui, la Juve ha qualità. Ma quando è sotto pressione..."

"Sarà una grande sfida per noi. Non c’è dubbio che un grande club con una storia gloriosa è arrivato all’Aspmyra, ma noi sappiamo bene di cosa siamo capaci e chi siamo". Parola di Patrick Berg, capitano del Bodo/Glimt, nell'intervista rilasciata a Tuttosport a poche ore dal calcio d'inizio del match di Champions League contro la Juventus. "Abbiamo lavorato duramente per arrivare fin qui e sappiamo che quando diamo il meglio in casa possiamo battere chiunque", lo spirito alto del mediano della squadra norvegese. "La cosa più importante per noi è continuare a crescere e imparare giocando partite di questo livello".

A proposito della stagione condotta dai bianconeri, in ritardo in campionato e solo al 26esimo posto nella classifica unica di Champions League. Ma Berg non ci casca: "Non siamo ingenui: la Juventus ha tanta qualità ed esperienza a questi livelli", riconosce. "Noi abbiamo la nostra identità e vogliamo giocare con grande intensità. Dobbiamo sfruttare i loro punti deboli: quando sono sotto pressione, quando devono adeguarsi, sono quei momenti che creano le occasioni".

A proposito, invece, del piano partita da adottare per cercare di sorprendere la Juventus: "Vogliamo controllare il centrocampo, lottare su ogni pallone ed essere pronti quando arrivano le opportunità. Bisogna essere pazienti, ma anche coraggiosi".