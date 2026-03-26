Bergamo sarà l'arma in più dell'Italia stasera: una sciarpa azzurra su ogni seggiolino

La New Balance Arena di Bergamo ha già iniziato a far sentire il suo supporto all'Italia persino da vuota, come ieri per la rifinitura a porte chiuse, con i giocatori accolti all’ingresso in campo — con Rino Gattuso a correre davanti a tutti — dai maxischermi accesi con la scritta “Benvenuti azzurri!”. Nulla al confronto del benvenuto che l’Italia riceverà questa sera dagli spalti gremiti già da giorni, fa sapere Tuttosport.

1300 tifosi dell’Irlanda del Nord, una sciarpa azzurra su ogni seggiolino

I 23mila biglietti per la partita sono stati bruciati in appena un’ora: per la prima volta la Federazione si renderà protagonista attiva del tifo, posizionando una sciarpa azzurra su ogni seggiolino. Seggiolini su cui saranno sedute tante figure istituzionali dello sport italiano, dal Ministro dello Sport Andrea Abodi al presidente dell’Inter Giuseppe Marotta. E ci saranno anche 1300 tifosi dell’Irlanda del Nord.

Bergamo già protagonista nell'avventura azzurra di Gattuso

Nella decisione di tornare alla New Balance Arena c'è anche un pizzico di buona scaramanzia: qui Rino Gattuso aveva rotto il ghiaccio come ct il 5 settembre 2025 segnando cinque gol all’Estonia tutti nel secondo tempo. In quella notte ancora estiva si consumò il primo capitolo d’amore tra “Ringhio” e il popolo tifoso. Un amore subito rinnovato anche ieri all’arrivo all’aeroporto, dove Gattuso si è fermato a firmare autografi ai bambini, circondato come fosse un goleador anziché un ct.