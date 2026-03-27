Siracusa, si ferma Arditi nel momento peggiore: affaticamento all'adduttore sinistro
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Tegola per il Siracusa. Il club aretuseo, con una nota pubblicata sui propri canali social, ha fatto il punto sulle condizioni di Gabriel Arditi. L’attaccante ha accusato in settimana un affaticamento all’adduttore della coscia sinistra, problema che verrà monitorato nelle prossime ore. Di seguito la nota del club:
"Il Siracusa Calcio 1924 comunica che il calciatore Gabriel Arditi ha accusato in settimana un affaticamento al muscolo adduttore della coscia sinistra.
Le condizioni dell’attaccante verranno valutate nelle prossime ore in vista dei prossimi impegni ufficiali".
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