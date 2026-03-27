La Spagna travolge l'italian-Serbia: 3-0 contro Milinkovic-Savic, Pavlovic, Kostic e Samardzic

La Spagna passeggia in amichevole sulla Serbia. A Vila-real, tra le mura dell'Estadio de la Ceramica del Villarreal, la Roja ha travolto infatti per 3-0 i suoi avversari grazie alle due reti di Oyarzabal al 16' e al 43', e al gol di Munoz al 72'. Curioso che tutti gli assist dell'incontro siano stati firmati da giocatori del Barcellona: rispettivamente, Fermin, Cubarsi e Ferran Torres.

Per quanto riguarda gli italiani, ovvero i calciatori della nostra Serie A, hanno giocato 90 minuti il portiere del Napoli Milinkovic-Savic, 83 il difensore del Milan Pavlovic, 60 l'esterno della Juve Kostic e 30 il centrocampista dell'Atalanta Samardzic.