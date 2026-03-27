Fiorentina, Fagioli: "Mai avuta paura di retrocedere. Dalla Juve in poi è iniziata la mia crescita"

Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport del timore di retrocedere, che non sembra però averlo attraversato nonostante la squadra viola sia stata a lungo ultima in classifica ad inizio anno: "Personalmente no. Però un po’ di timore ogni tanto veniva guardando la classifica, anche se eravamo consapevoli che mancando ancora 20-25 partite c’era il tempo per recuperare. Senza il lavoro fatto tutti insieme, sarebbe stato davvero difficile".

Uno dei meriti di Vanoli è anche quello di averti convinto a giocare da regista. Tu hai ricoperto tanti ruoli a centrocampo: ti sei sempre visto in quella posizione?

"Da piccolo giocavo trequartista e mi piaceva molto: segnavo e mi divertivo. Poi ho iniziato a fare la mezzala con Allegri, che mi diceva sempre che il mio futuro sarebbe stato davanti alla difesa. Ora mi trovo molto bene in questo ruolo. Penso di poter fare tutti i ruoli del centrocampo, ma questo mi si addice particolarmente".

Ti senti più al centro del gioco?

"Sì, sicuramente. Tocco molti più palloni rispetto a quando facevo la mezzala. Mi piace avere la palla tra i piedi, smistare il gioco e leggere le situazioni, quindi mi trovo molto bene. Una settimana importante è stata quella della partita contro la Juve. Nella gara precedente, con l’arrivo di mister Vanoli, non avevo giocato contro il Genoa. Poi c’è stata la sosta e mi sono detto che quella partita la volevo giocare a tutti i costi. Mi sono allenato a intensità altissima per due settimane e mi sono guadagnato il posto. Da lì è iniziata la mia crescita in questa stagione".