Svizzera-Germania 3-4: Wirtz si prende la scena in Nazionale, due gol e due assist!

Amichevole ricchissima di gol e spettacolo quella giocata al St. Jakob-Park di Basilea: la Germania si impone sulla Svizzera per 4-3, ma non senza faticare. I tedeschi vanno sotto dopo 17 minuti grazie a Dan Ndoye, che su assist di Xhaka infila Baumann e porta in vantaggio i suoi per dieci minuti scarsi, visto che al 26' Tah pareggia i conti su invito di Wirtz. Al 41' Embolo fa 2-1, ma Gnabry, ancora su invito del fantasista del Liverpoool, prima della pausa tra i tempi fa 2-2.

Wirtz è letteralmente inarrestabile

Ripresa che vede la Svizzera cambiare 7/11 nel giro di 15' e andare per la prima volta in svantaggio: stavolta Wirtz si mette in proprio e realizza il 3-2, ma le emozioni della gara non accennano a finire. Al 79' Monteiro riprende la Mannschaft, ma a quattro minuti dalla fine ancora Wirtz realizza il gol che mette fine alla gara.

Da segnalare nella Svizzera la presenza di Freuler e Akanji nei titolari, mentre Jashari ed Abischer sono subentrati nella ripresa.