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A caccia del Mondiale: la Lazio guarda la Danimarca, dove ha due rappresentanti

A caccia del Mondiale: la Lazio guarda la Danimarca, dove ha due rappresentantiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 23:30Serie A
Simone Lorini

Martedì sera tanti televisori di Formello saranno sintonizzati su Repubblica Ceca - Danimarca, atto finale degli spareggi che portano al Mondiale del 'Path D': i danesi si sono guadagnati questa occasione grazie al facile 4-0 sulla Macedonia del Nord e ora sfideranno la Repubblica Ceca alla Generali Arena di Praga. Anche e soprattutto grazie alla doppietta di Gustav Isaksen, che si è scatenato nel momento migliore possibile per la selezione danese e ora vuole un biglietto per Canada, Messico e Stati Uniti d'America e un gran finale di stagione con la Lazio di Sarri.

Per Oliver Provstgaard solo pochi minuti in campo, nel finale e comunque con la qualificazione già abbondantemente in tasca: ora al centrale non resta che giocarsi tutte le fiches in vista della sfida Praga, provando ad aiutare il suo paese in ogni modo.

Path D
Repubblica Ceca - Danimarca
Martedì 31 marzo, 20:45
Stadio: Generali Arena, Praga (Repubblica Ceca)

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