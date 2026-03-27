A caccia del Mondiale: la Lazio guarda la Danimarca, dove ha due rappresentanti

Martedì sera tanti televisori di Formello saranno sintonizzati su Repubblica Ceca - Danimarca, atto finale degli spareggi che portano al Mondiale del 'Path D': i danesi si sono guadagnati questa occasione grazie al facile 4-0 sulla Macedonia del Nord e ora sfideranno la Repubblica Ceca alla Generali Arena di Praga. Anche e soprattutto grazie alla doppietta di Gustav Isaksen, che si è scatenato nel momento migliore possibile per la selezione danese e ora vuole un biglietto per Canada, Messico e Stati Uniti d'America e un gran finale di stagione con la Lazio di Sarri.

Per Oliver Provstgaard solo pochi minuti in campo, nel finale e comunque con la qualificazione già abbondantemente in tasca: ora al centrale non resta che giocarsi tutte le fiches in vista della sfida Praga, provando ad aiutare il suo paese in ogni modo.

Path D

Repubblica Ceca - Danimarca

Martedì 31 marzo, 20:45

Stadio: Generali Arena, Praga (Repubblica Ceca)