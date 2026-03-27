A caccia del Mondiale: Napoli ben rappresentata, Hojlund guida la Danimarca

Saranno cinque i giocatori del Napoli a giocarsi un biglietto, anzi cinque, per il Mondiale di Canada, Messico e Stati Uniti d'America: quattro per l'Italia e uno per la Danimarca, quel Rasmus Hojlund che ha dato una mano enorme alla squadra di Conte dopo l'infortunio di Lukaku, superando nelle gerarchie Lucca sin dal suo arrivo. Il bomber danese è stato stranamente a secco nella sfida contro la Macedonia del Nord, battuta 4-0 grazie soprattutto ad Isaksen, ma avrà modo di rifarsi: martedì c'è la Repubblica Ceca e la Danimarca avrà bisogno dei suoi gol.

Molto più nutrito il contingente italiano, privo tra l'altro di Di Lorenzo, che sarebbe stato senza dubbio un titolare. Alex Meret, Leonardo Spinazzola e Alessandro Buongiorno sono andati tutti in panchina nella sfida contro l'Irlanda del Nord, senza avere la possibilità di entrare, mentre Matteo Politano è partito titolare come laterale destro nel 3-5-2 impostato da Rino Gattuso. Vedremo se contro la Bosnia, martedì, cambierà qualcosa in un senso o nell'altro per i quattro azzurri partenopei.

Path A

Bosnia Erzegovina - Italia

Martedì 31 marzo, 20:45

Stadio: Bilino Polje Stadium, Zenica (Bosnia ed Erzegovina)

Path D

Repubblica Ceca - Danimarca

Martedì 31 marzo, 20:45

Stadio: Generali Arena, Praga (Repubblica Ceca)