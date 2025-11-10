Bergomi: "Gasp da scudetto? Non lo so, però a Roma c'è una pressione diversa"

“Io continuo a vedere una crescita nella qualità del possesso palla”. Dagli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi analizza il primato della Roma: “Adesso palleggia bene, occupa bene gli spazi. L’ultima volta ho chiesto a Gasperini di Mancini: fa i cross su sovrapposizione esterna, i gol su sovrapposizione interna. Sembra un giocatore diverso, dal grande marcatore che conoscevamo.

La sua risposta è che stato fortunato ad avere giocato tante partite, che gli hanno permesso di conoscere certe situazioni. Io non so se questo possa bastare per vincere: le squadre di Gasperini, penso ovviamente all’Atalanta, hanno avuto dei periodi di flessione nel corso delle stagioni.

E poi sei a Roma. Hai una pressione, che deve e può essere quella giusta per tenerti lì: senza nulla togliere a Bergamo e all’Atalanta, a Roma se sei lì ti tengono lì”.