TMW Bergomi: "Paolo Rossi campione dei campioni". Poi ricorda l'esordio negativo col Como

Intervenuto a margine della presentazione della mostra "Paolo Rossi & The Football Legends" presso la Sala Consiliare di Palazzo Cernezzi a Como, l'ex giocatore nerazzurro Giuseppe Bergomi ha preso la parola dinanzi ai media. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW: "Perché sono legato al Como? Perché ho esordito il 22 febbraio ‘81. Vado ad Appiano, la notte arriva un attacco di appendicite, poi si fa male Oriali, mi dicono di entrare. Ho spazzato centralmente una palla e abbiamo preso gol, 1-1.

L’Inter si allena ad Appiano Gentile, tanti ragazzi dell’Inter sono venuti a stare sul lago, è un posto che frequentavo da piccolo. Ho fatto il settore giovanile qui, ora sono in televisione.

Paolo Rossi? Campione del mondo ma campione dei campioni. In qualsiasi parte del mondo lo conoscono. Da commentatore sportivo ho commentato l’impresa del 2006 di Zambrotta e i ragazzi di Lippi, quando giri per il mondo ti dicono 'Paolo Rossi'".