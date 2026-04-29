Griezmann: "Ultima europea al Metropolitano: sarà sempre nel mio cuore e nella mia testa"

Antoine Griezmann è stato votato come mvp della sfida fra Atletico Madrid e Arsenal, gara terminata 1-1 in attesa del ritorno dell'Emirates Stadium della prossima settimana. Queste le parole del francese: "E' stata una partita di buon livello, al ritorno dovremo vincere a Londra ma sapevamo sarebbe stato difficile. A Londra dovremo lottare".

Come ha visto il rigore per l'Arsenal?

"L'arbitro ha deciso secondo il suo metro, mi è sembrato che l'attaccante lo abbia cercato".

L'ultima partita di Champions in casa dell'Atletico?

"Lo è stato soprattutto all'inizio, con la gente che mi ha accolto con grande calore. Terrò sempre nel mio cuore e nella mia testa questo momento".