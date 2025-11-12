Berruto si fida di Conte: "Queste situazioni di tensione sono le migliori per lui"

Mauro Berruto, ex ct della Nazionale di pallavolo e adesso in procinto di diventarlo della Palestina, è stato intervistato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport - Stadio a proposito di Antonio Conte, che lui conosce bene: "Non lo sento dalla vittoria del mio Toro con il Napoli. Gli auguro il meglio, sempre: il suo metodo è efficace e lo confermano i risultati. Vero, chiedere di alzare sempre l'asticella può essere pressante, ma lo fa innanzitutto con se stesso. E questo gli atleti lo notano e apprezzano".

Ma cosa sta succedendo al suo Napoli? Rilancia Berruto: "Queste sono le situazioni migliori per le sue caratteristiche, me lo immagino dedicare ogni istante alla ricerca di soluzioni. Sapete che ci sono momenti in cui genera di tensione, usa certe metafore per avere una tensione. Fa parte del suo metodo. In una squadra c'è chi ha bisogno di carezze e chi di durezza".

Berruto ha letto però le dichiarazioni di Lobotka? Spiega il tecnico: "C'è tanta letteratura, calciatori che vomitano... La preparazione è il suo mantra". E un difetto di Conte qual è? Prosegue e conclude così Berruto: "Non è straordinariamente diplomatico. Da tifoso del Torino immaginatevi la mia idea di lui che giocava alla Juve, poi però ho scoperto una persona eccezionale: è un vincente e lo dimostrerà ancora".