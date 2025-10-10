Assist Freuler, la Svizzera di Akanji fa il colpo in Svezia. Muric fa il clean-sheet in Kosovo-Slovenia
TUTTO mercato WEB
Non era facile vincere in casa della Svezia di Gyokeres-Isak, men che meno subire zero gol. La Svizzera però ce l'ha fatta: 2-0 firmato Xhaka e Manzambi, con tanto di assist del bolognese Freuler. In campo per tutta la partita anche l'interista Akanji. Brutta notte per l'atalantino Hien.
Poche emozioni nell'altra partita del girone tra Kosovo e Slovenia. Tra i kosovari assente capitan Rrahmani, infortunato, mentre in campo per tutta la partita il portiere del Sassuolo Muric e il terzino del Como Vojvoda. Scampolo finale di partita anche per lo juventino Zhegrova, subentrato all'88' a Muslija.
CLASSIFICA GRUPPO B
Svizzera 9
Kosovo 4
Slovenia 2
Svezia 1
Altre notizie Calcio estero
Assist Freuler, la Svizzera di Akanji fa il colpo in Svezia. Muric fa il clean-sheet in Kosovo-Slovenia
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, a gennaio l’obiettivo è un esterno: c’è Guerreiro del Bayern Monaco. È per l’estate si ripensa a Tonali. Inter, per la porta prende quota l’ipotesi Atubolu. Per la difesa c’è anche Muharemovic
Le più lette
1 Juventus, a gennaio l’obiettivo è un esterno: c’è Guerreiro del Bayern Monaco. È per l’estate si ripensa a Tonali. Inter, per la porta prende quota l’ipotesi Atubolu. Per la difesa c’è anche Muharemovic
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile