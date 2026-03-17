Tutto come previsto, l'Arsenal vola ai quarti: Bayer Leverkusen battuto 2-0 all'Emirates

Termina 2-0 la partita tra Arsenal e Bayer Leverkusen, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.. Il racconto del match.

I Gunners fanno il loro dovere e, come da pronostico, battono in casa le Aspirine con un netto 2-0 e si qualificano ai quarti. A sbloccare l'incontro è Eze, che al '36 supera Blaswich con un destro terrificante dopo un rimbalzo del pallone, che finisce vicino all'incrocio dei pali. L'estremo difensore tedesco, che si era già superato su Trossard, non può fare assolutamente niente.

Nella ripresa ci si poteva attendere una reazione del Bayer Leverkusen, ma il copione non cambia e così la partita la chiude Rice al 64'. Il centrocampista inglese raccoglie un rinvio sbilenco di Grimaldo, controlla la sfera e con un dolce interno destro la mette alle spalle di Blaswich. Da segnalare nel finale un miracolo di Raya su Kofane, che aveva deviato con il sinistro un ottimo cross da destra di un compagno da ottima posizione.