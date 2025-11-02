Bologna, Castro: "Contento per la doppietta segnata, ma la squadra viene prima"
TUTTO mercato WEB
Santiago Castro, attaccante del Bologna, commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria per 3-1 nel derby emiliano del Tardini col Parma, nel quale ha segnato la sua prima doppietta in campionato: "Conta sempre fare gol per dare una mano alla squadra, oggi grazie a Dio ho fatto due gol ma devo fare sempre il mio lavoro".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Le più lette
3 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
4 Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile