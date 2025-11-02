Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Parma-Bologna 1-3 le pagelle: Castro uomo derby, Ordonez la combina grossa

Parma-Bologna 1-3 le pagelle: Castro uomo derby, Ordonez la combina grossa
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:03Serie A
Marco Pieracci

Risultato finale: Parma-Bologna 1-3

PARMA
Suzuki 5,5 - Col suo rilancio fa scoccare la scintilla che accende il derby. Keita gli gioca un brutto scherzo, Miranda lo beffa sul suo palo.

Delprato 6 - Rowe non gli dà troppi punti di riferimento, quando scala le marce in ripartenza non è facile riuscire a tenerne il passo.

Circati 6 - Transenna l'area sui cross, è il più sicuro negli interventi fino a quando un problema alla caviglia non lo costringe al forfait. Dal 40' Ndiaye 6 - Resta sul pezzo, non va in difficoltà nelle chiusure.

Valenti 5,5 - Lento nella chiusura sul pareggio del Bologna, non legge al meglio lo sviluppo: quando si mette in moto ormai è tardi.

Britschgi 6 - Potrebbe firmare il raddoppio, ma non gli gira bene: colpisce la traversa con una giocata clamorosa. Orsolini lo fa penare. Dal 79' Hernani sv

Bernabé 6,5 - Pochi secondi gli sono sufficienti per sbloccare il risultato, è la rete più veloce del campionato. Oltre a quello altre idee di qualità.

Estevez 5,5 - In ritardo su Castro, ma non è l'unico responsabile. Tampona un po' di falle che aprono, prima di dover arrendersi al fato. Dal 24' Sorensen 6 - Tanta corsa, qualche guizzo: cerca la conclusione.

Keita 5,5 - Recuperato in extremis, fa di necessità virtù dovendo arretrare dopo l'espulsione di Ordonez: fatale il qui pro quo con Suzuki.

Ordonez 4 - Tenace nei duelli, aggressività esasperata in ogni zona ma esagera combinandola grossa: lascia i compagni in dieci uomini.

Benedyczak 5,5 - Torre preziosa sul vantaggio lampo, offre il suo contributo in termini di sportellate però cestina una golosa occasione. Dal 79' Cutrone sv

Pellegrino 6 - Fa la guerra con i centrali avversari, valorizzando quel poco che riceve: la prolungata assenza di Valeri lo sta penalizzando. Dal 79' Djuric sv

Carlos Cuesta 5,5 - Conferma la difesa a 4, aumenta il peso offensivo ma due infortuni e un rosso imprevisto rendono tutto decisamente più complicato.

BOLOGNA
Skorupski 6 - L'imbattibilità dura un battito di ciglia, raccoglie subito la sfera in fondo al sacco però non ha molto da rimproverarsi.

Holm 6,5 - Intesa perfetta con Orsolini: sfreccia a gran velocità salutando la compagnia e dal fondo impacchetta l'assist per Castro.

Heggem 6 - Corazzato per battaglie di questo tipo, si cala nell'atmosfera del derby emiliano: regge l'urto col tandem d'attacco gialloblù.

Lucumì 5,5 - Penalizzato dal rimpallo nel contrasto con Benedyczak, anche se non sembra abbastanza risoluto nel modo di affrontarlo.

Miranda 7 - Trova le contromisure a Bernabé e si affaccia in avanti: timbra il cross per il raddoppio, la chiude con il primo gol in Serie A.

Freuler 6 - Ritrova la maglia da maglia titolare dopo aver tirato un po' il fiato in settimana, ma deve uscire anzitempo: la spalla va ko. Dal 56' Moro 6 - Gestisce il possesso in tranquillità.

Pobega 6,5 - Verticalizza a meraviglia trovando un corridoio invisibile, è la cosa migliore del primo tempo. Fa valere tutta la sua fisicità.

Orsolini 6 - Errore non da lui quando si presenta a tu per tu con Suzuki, si riscatta recitando un ruolo di primo piano nell'azione del pari. Dall'82' Bernardeschi sv

Odgaard 6 - Fa perdere la pazienza a Ordonez, provocandone entrambe le ammonizioni. Sfiora l'eurogol, ma se ne divora uno colossale. Dal 71' Fabbian 6 - Aumenta il voltaggio nel finale di gara.

Rowe 6,5 - La grande chance se la gioca bene: parte contratto, poi si scioglie. Devastante in campo aperto, potrebbe essere più incisivo. Dall'82' Cambiaghi 6,5 - Apparecchia per il sinistro vincente di Miranda.

Castro 7,5 - Mette Orsolini davanti a Suzuki, lo batte con un taglio da vero centravanti e si concede pure il bis: è l'argentino l'uomo derby. Dal 71' Dallinga 5,5 - Impreciso sotto porta, non chiude i giochi.

Vincenzo Italiano 6,5 - Prende fin da subito il comando della partita, legittima la supremazia territoriale consolidando una classifica sempre più interessante.

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
